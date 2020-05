A Miracoli di Casalbordino la vigilia di ferragosto sarà caratterizzata dallo sport. Infatti, il 14 agosto, l'Asd Pro Life, con il patrocinio del Comune di Casalbordino, ha organizzato il Duathlon di Ferragosto, l'occasione giusta per far incontrare gli amanti dello sport all'aria aperta (podismo e ciclismo), che assume quest'anno i connotati di una vera e propria festa sportiva. Top runners e bikers abruzzesi, e non solo, si daranno appuntamento in località Miracoli di Casalbordino, davanti al suggestivo "Santuario della Madonna dei Miracoli" per guadagnarsi il titolo di Campione Regionale nella disciplina del duathlon. Si partirà con la gara individuale per proseguire poi con quella a staffetta.

Il percorso si snoda interamente nelle stradine adiacenti la Basilica. Da segnalare: un ampio parcheggio, un' area attrezzata per i più piccoli, docce e lavaggio bici a fine gara, rifornimento con postazione fissa ad ogni giro, fotografi lungo il percorso per incorniciare e ricordare l'evento, ristoro finale, pacco gara per tutti. Il ritrovo degli atleti è previsto dalle ore 16.00 in poi davanti al Santuario.

Per informazioni

Amedeo 331.1422357

Guido 339.1009726