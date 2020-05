Il direttore generale dell’U.S. San Salvo, Meuccio Di Santo, insieme al tecnico Claudio Gallicchio e alla dirigenza biancazzurra hanno chiuso le trattative con il portiere Francesco Cattenari (1990) e i giocatori Marco Battista (1985), Gustavo D’Ottavio (1989) e Carlo Triglione (1988). Il sodalizio biancazzurro, pur con un budget ridotto rispetto agli anni passati, è vicino a chiudere anche altre importanti trattative per formare un gruppo in grado di svolgere un campionato tranquillo.

Mercoledì 13 agosto, alle ore 17 allo stadio “Bucci”, ci sarà la prima partita stagionale dell’U.S. San Salvo. I ragazzi del tecnico Gallicchio affronteranno la formazione del Campobasso, squadra che milita in serie D. Il presidente Evanio Di Vaira, il Dg Meuccio Di Santo e tutta la dirigenza chiamano a raccolta tutti i tifosi per questa importante amichevole estiva.

“Per noi -afferma il tecnico biancazzurro Claudio Gallicchio- sarà una gara molto importante per cercare di amalgamarci ulteriormente e arrivare pronti al debutto ufficiale di Coppa Italia del 24 agosto contro il Vasto Marina. Il Campobasso è una squadra forte che si sta allenando già da oltre un mese e che sicuramente avrà un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D. Noi, che abbiamo iniziato la preparazione da poco, ci metteremo tutto l’impegno possibile con l’augurio che già da questa amichevole il “Bucci” sarà gremito di pubblico.”

Nelle prossime settimane verrà reso ufficiale anche il nuovo organigramma societario con l’innesto di nuovi soci che si stanno riavvicinando al club sansalvese.

Per quanto riguarda il settore giovanile a causa di motivi personali, il tecnico Nicola Pellicciotta, al quale va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi anni, ha lasciato il club biancazzurro.