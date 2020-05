Tra le squadre del Vastese pronte a ripartire in vista della nuova stagione c'è anche il Monteodorisio. La compagine biancoverde, dopo essere retrocessa lo scorso anno in Seconda Categoria, è stata recentemente ripescata.

In panchina ci sarà ancora in confermato Luigi Ascatigno, arrivato lo scorso campionato a 11 giornate dal termine. Il mister, dopo l'ottimo lavoro fatto con la Vastese Beach Soccer, si rituffa nel calcio di Prima Categoria. Con lui ci saranno, come ha confermato lo stesso mister, alcuni dei protagonisti del torneo sulla sabbia che hanno deciso di seguire l'allenatore vastese: il portiere Nicola Cianci, il difensore Michele Vino e il centrocampista Mario Luongo, tutti, più di un lusso per la categoria. Cianci e Luongo hanno numerose presenze in Eccellenza, mentre Vino conosce alla perfezione la Prima ed è una garanzia. In arrivo anche un altro ex Real Tigre, Mirko Monteferrante e il '93 Andrea Scafetta, ma la campagna acquisti non sembra terminata. Sfumato l'ingaggio dell'attaccante Luca Madonna, contrariamente a quanto la società aveva comunicato in precedenza.

"Ci tengo a far notare - spiega Ascatigno - che questi ragazzi hanno deciso di venire a giocare qui gratis, non hanno alcuna pretesa economica, lo fanno per passione e per continuare a stare insieme. Stiamo allestendo una buona squadra, il gruppo è valido, potremmo toglierci della soddisfazioni, ma il primo obiettivo è la salvezza che ci è sfuggita lo scorso anno, dobbiamo assolutamente fare meglio, è la nostra priorità. Ovviamente se arriva qualcosa di più è tutto di guadagnato per noi".

In un girone in cui la grande favorita è il Casalbordino, il Monteodorosio potrebbe candidarsi ad avere un ruolo di guastafeste, una squadra difficile da battere per chiunque.

Oltre ai nuovi sono stati confermati i ragazzi locali, fondamentali per il progetto societario e per il loro grande attaccamento alla maglia: Urbano, Menna, Enzo Mirolli, Colaiacovo, Marcello e Nicola Tarquinio, Vitelli, Colombaro, De Lizia. La rosa non è al completo, si cercano altri giocatori che sposino la causa a costo zero. Al timone del club ci sarà il nuovo presidente Nicola Mirolli e i vicepresidenti Domenico Urbano e Nicola Tarquinio.

L'inizio della preparazione è fissata per lunedì 18 agosto.