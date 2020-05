Da oggi, lunedì 11 agosto, fino a mercoledì 13, la Vastese si allenerà con doppie sedute sul sintetico di Guglionesi. Sempre mercoledí 13 agosto alle ore 18.00 presso il campo sportivo del paese molisano é in programma un'amichevole contro la Santeliana Calcio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza locale. L’ingresso è gratuito.

In gruppo si è rivisto Peppe Soria , che nonostante le richieste di qualche altra società, dovrebbe proseguire a giocare in biancorosso. Oltre all'attaccante vastese, fresco campione d'Italia nel beach soccer, c'era anche il difensore Luca Irmici , mister Precali e il direttore sportivo Basler starebbero valutando se tesserarlo o meno. Non farà parte della squadra l'ex attaccante del Vasto Marina, Michele Consolazio , che sta svolgendo la preparazione ma non rientra nei piani tecnici. Tanti i giovani sotto osservazione, tra loro anche il '93 Christian Ercolano .

Tra questa sera e domani dovrebbero arrivare il portiere del '94 e un attaccante in grado di fare la differenza proveniente dal sud Italia. Il tecnico croato lavora per proporre il suo collaudato 4-2-3-1 o in alternativa un 4-3-3. Soria e Piscopo dovrebbero essere gli esterni con Stango alle spalle della punta. in difesa la coppia di centrali sarà formata da Benedetto e Spagnuolo, D'Adamo verrà confermato a centrocampo, in porta il fuoriquota sembrerebbe favorito su Antenucci, l'altro under verrà schierato sulla fascia.

Non dovrebbero tornare a indossare la maglia biancorossa sia Triglione che Battista, vicini alla firma con il San Salvo. Piace il centrocampista Michele D'Ambrosio, con una lunga esperienza tra D e C.

Ufficiali per la juniores gli ingaggi di Ciancaglini, Nesit e Dohan. Oltre ai fuoriquota già in gruppo, provenienti da fuori regione, come Tuccia ('96) ex Avellino e Giachetti ('96) ex Salernitana che si sono uniti alla squadra oggi, ne arriveranno altri. Ai più distanti saranno offerti vitto e alloggio.

Dopo l'amichevole verrà concesso ai giocatori qualche giorno di riposo, domenica squadra in campo a Guglionesi mentre da lunedì 18 agosto si tornerà a lavorare all'Aragona di pomeriggio. In quella settimana sarà organizzata un'altra amichevole in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia a Francavilla domenica 24 agosto alle ore 16.00.

Difficile al momento comprendere il reale potenziale di un organico in fase di allestimento, anche perchè nemmeno le rose delle avversarie sono al completo, ma una cosa è certa, in casa Vastese si proverà a non disputare un campionato tanto per partecipare, cercando di viaggiare nelle zone alte della classifica.