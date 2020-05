La notte di San Lorenzo, tradizionalmente legata alle stelle cadenti, era ieri. Ma, complice anche la super-luna di questi giorni, secondo gli esperti la notte giusta per ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi è proprio oggi.

Il Lido San Giorgio di Vasto Marina ha organizzato una serata, sulla terrazza dello stabilimento in lungomare Duca degli Abruzzi, in collaborazione con l'Adram (Associazione di Divulgazione e Ricerca Astronomica Molisana) per poter ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti nel cielo, con inizio alle 21.00.

"Esprimi il desiderio, trova la tua stella cadente..." scrivono gli organizzatori della serata che, oltre all'oservazione del cielo, sarà dedicata alla degustazione di dolci e liquori tipici.