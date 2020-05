Si è svolta a Monteodorisio la prima gara di Soap Box Rally con auto senza motore, organizzata della Pro Loco Contea di Monteodorisio.

Il tracciato, rigorosamente in discesa, si snodava per le vie del centro del paese, con la partenza fissata in piazza Umberto I e arrivo nel piazzale del Santuario Madonna Delle Grazie.

"Per essere la prima edizione il numero dei partecipanti è stato oltre le aspettative - dichiara uno degli artefici di questa iniziativa, Nicola D'Oria - con team provenienti da tutta Italia e grande entusiasmo anche da parte dei ragazzi del posto che si sono sfidati fino all’ultimo millesimo di secondo pur di aggiudicarsi il trofeo".

Alla fine per la categoria monoposto l’ha spuntata Consolato Crea detto lo Sfigato, da Pellaro (Rc), secondo posto per Rocco Licastro da Reggio Calabria, terzo Massimo Berardi da Termoli (Cb).

Per la categoria biposto, primi classificati Nicola Bontempo e Alan Piccirilli di Monteodorisio, secondi Giuseppe Presenza e Marcello Galante di Monteodorisio, terzi Antonio Menna e Antonio Ciccotosto di Monteodorisio.

Il premio per la macchina più fantasiosa è andato a Massimo Berardi da Termoli (Cb), quello per la macchina più bella a Giuseppe Presenza, miglior team Guido Menna del team Odorisiana.

Il presidente della Pro Loco, Marco Piccirilli, dopo la premiazione ha rinnovato l’invito per l’anno prossimo ringraziando tutti i partecipanti, l’amministrazione comunale e i volontari della Protezione Civile il Castello per la collaborazione.