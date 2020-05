Si è costituita a Vasto un a nuova società calcistica denominata A.S.D. Vasto Calcio che ha nelle sue finalità lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la programmazione delle attività sportive in generale e in particolare la disciplina calcistica, avvicinando allo sport un numero sempre maggiore di ragazzi, promuovendo e sostenendo l’importanza sociale dello sport, come momento di aggregazione e di relazione, agitatore di passioni, momento di solidarietà e di rispetto degli altri.

La società del presidente dott. Nicola Quintavalle e del suo vice Andrea Di Gregorio parteciperà al Campionato di Terza Categoria allenata dal grande Michele De Foglio e ai Campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi allenata da un’altra grande bandiera del Calcio vastese, Lorenzo Iuso.