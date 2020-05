Questa sera, lunedì 11 agosto, alle 20.30, nella suggestiva cornice della Grotta del Saraceno di Vasto, sarà proiettato il film L'oro di Scampia, interpretato da Beppe Fiorello, che racconta la vera storia della vittoria della medaglia d'oro nel judo di Pino Maddaloni alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Una storia intensa, che parte dal quartiere napoletano di Scampia per raggiungere la vetta del mondo. Proprio a Scampia Gianni Maddaloni, padre e allenatore di Pino, ha aperto una scuola di judo che rappresenta un punto di riferimento sociale nella difficile realtà del quartiere.

Questa sera alla proiezioni sarà presente il maestro Maddaloni, ospite per alcuni giorni del villaggio. Il suo legame con Vasto, grazie all'amicizia con il maetro Lino Vastola, è sempre molto forte. Solo qualche settimana fa era stato in città per lo stage estivo che ogni anno viene riproposto con successo.