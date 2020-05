In tempi di crisi nera, i ladri entrano nei garage e rubano i generi alimentari e tutto cià che trovano a portata di mano. Nelle scorse notti, la banda del piede di porco è tornata a far danni in via San Rocco, alla periferia nord di Vasto.

In piena notte e con gli abitanti che si trovavano tutti in casa a dormire, gli ignoti hanno forzato con la spranga la porta scorrevole del box di una casa unifamiliare. Svegliati dal rumore, i residenti sono scesi a controllare. I ladri se la sono data a gambe, non prima di aver portato via un motocrompressore agricolo per la raccolta delle olive, del valore di 2mila euro, due recipienti contenenti complessivamente 100 litri d'olio d'oliva e una corona di cipolle di tropea che, però, nella fretta della fuga, hanno perso in giardino. Nell'area circostante all'abitazione, le vittime del furto e i carabinieri hanno trovato il piede di porco utilizzato dai malviventi.

Il danno ammonta a oltre 3mila euro.