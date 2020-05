Sabato 9 agosto una settantina di discendenti di “sciore” Giuseppe D’Adamo (Cillacchie, 1859-1917) si sono ritrovati presso l’Agriturismo Montevecchio per una storica rimpatriata. L’idea è stata del pronipote Nicola D’Adamo (ex capoufficio stampa SIV/Pilkington) che ha anche realizzato – grazie alla collaborazione delle famiglie – un interessante volumetto da oggi in vendita presso la Cartolibreria Universal (64 pagg. a colori , 8 euro) con la storia della famiglia, i ricordi, l’albero genealogico e le foto delle singole famiglie, anche con alcune rarità di inizio ‘900. Il momento più intenso l’arrivo dei partecipanti, l’abbraccio tra i parenti che non si vedevano da tempo; e anche la presentazione fra alcuni cugini di secondo o terzo grado che si conoscevano solo di vista o addirittura non si erano mai visti.

Prima operazione la “registrazione”. A raccogliere i dati, anche per future iniziative, Annamaria D’Adamo e la figlia Roberta Lalli che hanno anche consegnato i libri, le stampe e il “badge” con il nome dei partecipanti, come nei meeting che contano! Tra i più anziani qualche lacrima di commozione e poi grande gioia, specialmente nello sfogliare il libro con l’albero genealogico e le foto, che davano una visione completa di tutte le ramificazioni della grande famiglia di sciore Giuseppe composta da 10 figli e 32 nipoti. Facce sorridenti per le foto di gruppo (Foto Di Memmo) e per il video ufficiale davanti alla scritta “I D’adamo della Costa Contina- Riunione di famiglia”.

Nel salone interno, la presentazione della serata: a fianco dell’organizzatore, “due colonne portanti” della famiglia classe 1927 - Angela D’Adamo e Consiglia D’Adamo – assieme al più giovane presente, Samuele D’Adamo, classe 2008, appartenente alla sesta generazione. Ha fatto seguito un minuto di raccoglimento quale “doveroso omaggio a chi non c’è più”. E poi il via ai ricordi. L’organizzatore Nicola D’Adamo ha spiegato come è nata l’idea di questa family reunion. L’ex preside Nicolangelo D’Adamo ha illustrato le tappe più salienti della storia di famiglia da metà Ottocento ad oggi; arricchita da specifici episodi, anche di brigantaggio, verificatisi alla Costa Contina, raccontati da Sebastiano D’Adamo, memoria storica della famiglia.

Non sono mancati ricordi dei “tempi più moderni” con Anna Maria e Antonietta D’Adamo (& Co.), anni ‘60/70 e i ricordi dell’orto, dell’ultima generazione anni ‘80/90 con Anna Cericola (& Co.). A fare l’appello dei presenti ha pensato Barbara D’Adamo che con la sua voce squillante (da brava cantante) ha elencato tutte le persone appartenenti alle diverse ramificazioni della famiglia. Mentre Cesare Marino a nome degli invitati ha voluto conferire un “attestato di stima “ agli organizzatori. Durante la cena un fiume di ricordi, storie ed aneddoti di tutti i tipi. Alla fine tutti soddisfatti. Una bella serata per rinsaldare i vincoli di parentela e soprattutto tener gelosamente custoditi i comuni valori, come l’onestà intellettuale cara a tutta la grande famiglia.

