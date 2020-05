"Abbiamo voluto dedicare a Nino Rota questa serata 2014, non avendolo potuto fare nella edizione scorsa 2013, a Federico Fellini nel ventesimo della sua scomparsa avvenuta nel 1993. Ma è chiaro che non potevamo, in un festival musicale, appropriarci e parlare dei suoi capolavori filmici se non potevamo associarlo al suo grande partner musicale, Nino Rota, un compositore geniale italiano la cui memoria storica e la sua grandezza viene sovente rivissuta attraverso le sue creazioni, ma altrove, non in Italia". Così l'organizzatore, Ivo Menna, presenta il concerto che si terrà stasera in via Adriatica, lungo la balconata orientale di Vasto.

"Si pensi - dice Menna - alla figura di Rota, che in Russia viene considerata una icona del firmamento musicale, dopo la colonna sonora di Guerra e Pace del regista Bondarciuk. Un festival dedicato integralmente alle sue colonne sonore Festival Nino Rota dalla grande orchestra della Radio e Televisione di stato di Mosca nel 1991. Certo che non potevamo appesantire la serata di questo 11 agosto con tutte le musiche delle colonne sonore di Federico Fellini, cosa che avrebbe richiesto approfondimento, studio e un seminario musicale e di critica cinematografica, e una grande orchestra sinfonica, e allora abbiamo estratto dai capolavori cinematografici alcune colonne sonore arrangiate dal maestro Pintilie assieme ad altre composizioni musicali che saranno eseguite questa sera. Spero che almeno nel nostro piccolo progetto a Vasto, e la diffusione dell'evento musicale, spinga qualcuno a riconsiderare il ritardo dell'italia rispetto alla iene definito in modo esemplare e sintetico nella intuizione di Federico Fellini che lo definiva: grandezza di questo compositore. Cerchiamo di supplire noi questa sera al ritardo sollecitando le intelligenze e le sensibilita'a riscoprire Nino Rota. E di Nino Rota l'Amico fragile come la definizione sintetica e precisa suggerita dallo stesso Federico Fellini con il quale Rota, artista disponibile, paziente, modesto, ha costruito le musiche dei capolavori felliniani. Questa sera ascolterete anche le musiche scritte da Rota per Luchino Visconti dal film Il Gattopardo, nell'arrangiamento fatto dai maestri esecutori, tratti dalla versione del grandissimo e compianto direttore Franco Ferrara. Nella vicenda artistica di una Italia ormai indebolita dalla sottocultura emergente non possiamo dimenticare un'altro compagno di strada di Fellini e di Rota, e si tratta di Tonino Guerra, lo sceneggiatore poeta romagnolo cui la sceneggiatura di Amarcord procura un premio oscar. E poi: E la nave va; Ginger e Fred, Prova d'orchestra e Casanova. Un'altra figura di genio italico che il nostro paese fa fatica a ricordare. I grandi registi come Anghelopulos, Antonioni, Rosi, Tarkoskj, Monicelli, Petri, De Sica, Lattuada, i fratelli Taviani lo hanno incontrato e con lui realizzato i capolavori che l'Italia ha lanciato nel mondo".