Dopo la notte rosa sulla riviera è il centro storico di San Salvo ad accendersi di divertimento dal tramonto all'alba con la terza edizione di Nottambula. Mercoledì 13 agosto, a partire dalle 19, la città si animerà di musica, spettacoli, animazione e tanto altro ancora. Una grande occasione per divertirsi e gustare prelibatezza di ogni genere con la certezza di viveri momenti magici con l’organizzazione della New Generation (composta da Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Nicola Malatesta e Sandro Cacchione) che si è avvalsa dell’esperienza della Pro Loco San Salvo di Nicola Carrisi. Padrino della serata il comico Paolo Migone, grande protagonista di numerose edizioni di Zelig.

Numeri importanti per i diversi spettacoli che animeranno tutto il percorso della manifestazione che interesserà oltre il centro storico anche via Istonia, viale Duca degli Abruzzi e corso Garibaldi. Nottambula vedrà la chiusura di tutte le strade del centro dalle 14.00 in poi per diventare il palcoscenico di tutti gli eventi. Punti di parcheggio in piazza Aldo Moro e piazza della Pace, Bus navetta a partire dalle ore 19.00 e ultima corsa alle ore 5.00 del 14/8 da San Salvo Marina e arrivo in via Istonia nei pressi della rotonda di Piazza Aldo Moro. Verranno installate le indicazioni utili per raggiungere le zone di spettacolo.

Oltre a Paolo Migone ci sarà la “Magicaboola Brass Band” che si è esibita nelle maggiori piazze italiane ed europee. Venticinque artisti di strada per tutta la serata si esibiranno facendo da collegamento con le varie piazze. Per animare la notte davanti ai locali si esibiranno le “Top Five” con spettacoli itineranti che prevede l’esecuzione di musica degli anni 60, 70 e 80. Novità assoluta la partecipazione dei Briganti della Majella con il loro abbigliamento tipico abruzzese per eseguire il nostro folklore regionale. E per non rasi mancare niente anche una band sansalvese gli Zurbazò che eseguiranno musica bifolk e country.Per gli amanti del brivido ci sarà l’esibizione Parkour (è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni ‘90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo vi sia presente con la maggior efficienza di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante), mentre per gli amanti retrò saranno presenti i soci del Vespa Club San Salvo. Su viale Duca degli Abruzzi Andrea Desiato con il suo show. Le attività commerciali proporranno gratuitamente spettacoli musicali.

Numerosi stand con i Mercatini dell’Arte del Saper Fare e del Buongustaio. In occasione di Nottambula resteranno aperti il Museo Civico e il Museo Archeologico. Spazi artistici curati da Marianna D’Aulerio e Paolo Dongu. Molti i momenti di divertimento per gli ospiti più piccoli con il carretto dei burattini con l’arrivo di mastro Geppetto per farli vestire da Pinocchio realizzando alcune scene della favola di Collodi, oltre a gonfiabili, giochi e zucchero filato. Dopo l’esibizione del comico ci sarà l’estrazione della lotteria al costo di un euro che prevde come primo premio una crociera sul Mediterraneo. Saranno allestiti diversi punti con i servizi igienici anche per disabili, predisposti tre punti di soccorso oltre al presidio stradale. In azione l’associazione di Protezione civile Valtrigno, Cb San Vitale e la delegazione di San Salvo della Croce Rossa.

