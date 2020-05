In contrada San Berardino a Monteodorisio manca l'acqua da martedi scorso. I residenti della zona, più che allarmati, chiedono un intervento in tempi rapidi.

Dopo vari reclami, arrivati anche da parte dell'amministrazione comunale, sindaco incluso, non sono ancora state fornite delle spiegazioni da parte della Sasi.

"Anche se più che delle spiegazioni - dichiarano i residenti sconcertati dal perdurare di questa situazione - vorremmo che chi di dovere intervenisse per fare in modo che tutto torni alla normalità prima possibile. Siamo ad agosto, vivere in queste condizioni è inaccettabile".