"Chi beve birra campa cent'anni" diceva un vecchio adagio e così a Tavenna hanno pensato bene di organizzare una gara podistica a tutta birra.

Ideato ed organizzato da Fabio Zara, con il patrocinio del Comune di Tavenna e con l'appoggio tecnico della Podistica San Salvo, giovedì 14 agostoalle ore 17.00 i runners veri intenditori di birra si daranno appuntamento sulle colline molisane per la gara podistica non competitiva di 7,5 km, in tre giri da 2,5 km ciascuno, con ristoro obbligatorio, pena la squalifica, al km 2,5 ed al km 5,00 con una birra 0.2.

Verranno premiati i primi 5 della classifica maschile e le prime 3 di quella femminile. Inoltre tra tutti i partecipanti ci saranno numerosi premi ad estrazione.

Grazie anche ad un percorso disegnato su delle strade panoramiche l'occasione è ghiotta per visitare un bel borgo molisano con vista sull'adriatico.



Il ritrovo degli atleti-bevitori è fissato dinanzi allo Sporting Cafè (che curerà anche il ristoro finale consistente in birra e panino con porchetta) dalle ore 15.00 in poi.