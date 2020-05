A bordo di un piccolo aereo, venivano a Vasto per gustare il brodetto, il piatto tipico della cucina vastese. Ma il suggestivo viaggio nei cieli della Campania e dell'Abruzzo ha rischiato di trasformarsi in un incubo per due turisti campani.

Attimi di paura stamani nei pressi del campo volo di località Incoronata, nella zona nord di Vasto, dove un aereo è andato a fuoco a seguito di un atterraggio di emergenza. E' un ultraleggero proveniente da Vitulazio (Caserta).

Poco dopo le 10,30, il P22 Eco ha impattato il suolo di una campagna vicina all'aviosuperficie. La fuoriuscita di benzina ha innescato l'incendio.

L'equipaggio, due persone in tutto, è riuscito a mettersi in salvo, riportando solo qualche contusione e un taglio alla mano per uno dei due giovani aviatori. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale dell'associazione Volo Vasto, che gestisce la struttura. Sul posto si sono portati i medici del 118 e la polizia stradale.

La manovra dell'aereo e l'incendio, spento dai vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, sono stati visti anche dal personale degli autobus urbani che collegano il centro della città col parco acquatico Aqualand e dagli automobilisti in transito.

La ricostruzione dei fatti - Si tratta dei un aereo P22 Eco ultraleggero, decollato alle 9 di stamani dall'aviosuperficie di Vitulazio, in provincia di Caserta. Attorno alle 10,30, al momento di toccare il suolo, il pilota ha eseguito un atterraggio troppo lungo, con vento in direzione nord-sud 170. Per evitare di uscire fuori pista, l'uomo ha tentato di riprendere quota, ma il motore si è piantato. Senza la necessaria potenza, il pilota ha dovuto optare per un atterraggio di fortuna in una campagna che si trova al di là della strada (via Incoronata). Il velivolo ha perso carburante e si è incendiato. I vigili del fuoco hanno spento il rogo.