E’ stato pubblicato I D’Adamo della Costa Contina, album di famiglia a cura di Nicola D’Adamo, responsabile di noivastesi.com.

Il volume esce in occasione di una Family Reunion dei discendenti di sciore Giuseppe D’Adamo (Cillacchie) classe 1859.

“Lo scopo – scrive Nicola D’Adamo nella presentazione – è di lasciare una memoria scritta sulla numerosa famiglia (10 figli e 32 nipoti) e sulle sue evoluzioni, raccogliendo in un unico volume l’albero genealogico fino ai pronipoti, le storie di famiglia, i ricordi degli ultimi D’Adamo vissuti all’orto di Crisci alla Costa Contina; assieme alle foto degli antenati e di noi stessi, divise per singole famiglie”.

Alla realizzazione del volumetto hanno collaborato: le famiglie con le loro foto d’epoca; Sebastiano D’Adamo (memoria storica della famiglia); Nicolangelo D’Adamo per la sua ricerca ricca di spunti inediti, a Anna Maria e Antonietta D’Adamo (e rispettive sorelle) per la toccante testimonianza; Anna Cericola e Luca Santilli per i loro ricordi d’infanzia alla Costa Contina anni ’90.

“Di solito, in queste occasioni, si dice che le origini ci segnano nel corpo e nell'anima; che noi direttamente o indirettamente racchiudiamo il patrimonio che ci hanno trasmesso i nostri avi; che ereditiamo la storia dei nostri genitori e quella degli antenati”. “Se tutto questo è vero – conclude l’autore Nicola D’Adamo - dai nostri avi probabilmente abbiamo ereditato l’attitudine ai sacrifici e al duro lavoro, l’impegno a migliorarsi, la determinazione; e soprattutto i sani valori di una volta, come “la pulizia morale di cui a ragione menavano vanto”.



Il volume sarà in distribuzione preso le librerie (64 pagine a colori, 8 euro). Per informazioni tel. 328 9169155.