Questa è la foto di Tommy, un cagnolino smarrito a Vasto dal 6 agosto in via Santa Lucia. Non ha microchip, collare, né pettorina. Ha 14 anni e soffre di cataratta.

Chiunque lo ritrovi, può contattare i proprietari a questi recapiti telefonici: 3387173464 (Fabio), 3388374794 (Cristiana), 3493298308 (Gennaro).