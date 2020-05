Tra i tanti gruppi che hanno visitato in questi giorni nave Galatea, ormeggiata nel porto di Punta Penna, non poteva mancare di certo la sezione vastese dell'Anmi (Associazione Nazionale Marinai d'Italia). Venerdì mattina la delegazione guidata dal presidente Mario Pollutri e accompagnata dal comandante del Circomare Giuliano D'Urso è salita a bordo della nave idrografica della Marina Militare, impegnata nei rilievi per poter realizzare la carta nautica del porto di Punta Penna. Ad accoglierli il TV Alessio Sabatini, comandante di nave Galatea, che sul ponte ha illustrato ai presenti, soci dell'Anmi e familiari, le peculiarità della nave, mostrando anche una certa emozione nell'incontrare uomini che tanti anni prima di lui hanno prestato servizio in Marina. Presenti alla visita anche il vicepresidente del consiglio comunale Luigi Marcello, il consigliere regionale Mario Olivieri e il presidente del consiglio comunale di San Salvo Eugenio Spadano.

Nave Galatea, foto video e l'intervista al comandante Sabatini (clicca qui)

Prima della visita alla nave c'è stato lo scambio dei crest tra il comandante Sabatini e il presidente Pollutri, seguita dall'immancabile foto di rito. Il gruppo è poi entrato nel "cuore" di nave Galatea, prima nel quadrato ufficiali, dove c'è stata l'illustrazione delle attività svolte dalla nave e poi nei locali operativi, fino alla sala dove vengono analizzati i dati raccolti prima di essere inviati all'istituto idrografico della Marina che si occuperà della realizzazione della mappa.