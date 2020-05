"Quindici interventi del personale delle ambulanze dislocate sul litorale. Quattro persone in coma etilico sono state trasportate all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto". Il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet, snocciola i dati delle emergenze che polizia, carabinieri, polizia municipale, 118 e protezione civile hanno dovuto affrontare durante la Notte rosa delle sirene.

La quarta edizione, una no-stop dalle 17 di venerdì 8 agosto all'alba di sabato 9, ha fatto registrare una diminuzione delle situazioni critiche: "Non è andata mai così bene come stavolta", commenta Ciammaichella. "Non ci sono stati ingorghi, né altri problemi di viabilità". In calo, però, il pubblico: "Secondo i nostri calcoli, effettuati in base al numero di automobili - afferma il vice questore - si possono stimare 30mila presenze. Lo scorso anno erano state circa 40mila".

Gli agenti, sia in divisa che in borghese come già accaduto il 19 luglio scorso durante la Notte bianca di Vasto, sono "intervenuti a spegnere sul nascere alcune risse, impedendo che gli eccessi alcolici potessero degenerare attorno alle 5 del mattino. I protagonisti di questi episodi potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone sono stati tutti identificati". Nella fascia oraria più critica, ossia a tarda notte e nelle prime ore del mattino, "abbiamo intensificato la presenza delle forze dell'ordine sulla riviera per garantire la necessaria prevenzione e un pronto intervento".