È una rottura del motore a frenare la corsa di Andrea Iannone nel gran premio di Indianapolis, decima prova del Motomondiale. Il pilota vastese, dopo la solita buona partenza (scattava dalla settima casella in griglia) era nel gruppo dei primi dieci, in posizione utile per conquistare importanti putni per la classifica iridata. Ma, dopo qualche avvisaglia che andava avanti da alcuni giri, Iannone è stato costretto a fermarsi e parcheggiare la sua Ducati Pramac accanto al muretto che precede i box.

A tagliare per primo il traguardo del circuito statunitense è stato Marc Marquez, che infila così la decima vittoria stagionale su dieci gare disputate. Un dominio che lo proietta verso un bis del titolo mondiala a cui manca solo la certezza matermatica. Sul podio anche Lorenzo e Valentino Rossi.

Per Iannone un ritorno alle gare dolceamaro. Da un lato l'annuncio della Ducati che lo ha promosso nel team ufficiale, dall'altro l'ennesima difficoltà tecnica che gli ha impedito di giocarsi le sue carte in pista. Inevitabile, quindi, come tutti i suoi tifosi aspettino il termine di questa stagione per poterlo finalmente cavalcare una Desmosedici ufficiale con cui la situazione potrebbe notevolmente cambiare in meglio.

L'ordine d'arrivo. Marquez, Lorenzo Rossi, Pedrosa, P. Espargaro, Smith, Dovizioso, Crutchlow, Redding, Aoyama, Abraham, Di Meglio, Edwards, Laverty, Parkes. Ritirari. Camier, Iannone, A. Espargaro, Bradl, Petrucci, Barbera, Hernandes, Bautista.

Classifica mondiale. 250 Marquez, 161 Pedrosa, 157 Rossi, 117 Lorenzo, 108 Dovizioso, 78 P. Espargaro. 77 A. Espargaro, 62 Iannone, 58 Smith, 56 Bradl, 50 Bautista, 40 Redding, 36 Crutchlow, 34 Aoyama 29 Hayden, 27 Hernandez, 23 Abraham, 11 Edwards, 7 Pirro, Parkes, 4 Di Meglio, Petrucci, 2 Laverty, Barbera.