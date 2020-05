Il 13 agosto si terrà a Torrebruna, in Piazza Caduti sul lavoro, l’11a edizione della Festa della Montagna, l’ormai consolidato e affermato appuntamento culturale estivo organizzato dal lontano 2004 dal Collettivo d’Azione Territoriale (CAT). Il programma, come ogni anno, è ricco e interessante e sarà incentrato sulla conferenza pomeridiana, questa volta impreziosita da un ospite d’eccellenza: Padre Maurizio Patriciello, il parroco che da anni sta lottando insieme alle popolazioni locali contro lo scandalo e la vergogna della “Terra dei fuochi”, in Campania, affinché anche quella gente abbia il diritto di vivere in un ambiente salubre e sano. Ma l’insegnamento che Padre Maurizio vorrà dispensare a chi sarà presente alla conferenza sarà quello di vigilare, denunciare, ribellarsi (in maniera pacifica e non violenta) alle ingiustizie che colpiscono le comunità locali, abbandonate da tutti alla mercé di gruppi di potere, legali e criminali.

Il programma della festa sarà arricchito dalla cena serale con piatti tipici delle montagne: pasta con ventricina, polpe di ventricina alla brace, arrosticini artigianali di Vestea (preparati a mano), contorni misti, frutta e vino e birra di qualità. Come sempre i prezzi saranno popolari, per delle pietanze che negli anni sono state sempre apprezzate dagli astanti.

La cena, infine, sarà allietata dalla gradevole e coinvolgente musica di Nicola “Sleng Teng” D’Egidio.

L’appuntamento è, dunque, per il 13 agosto in piazza Caduti sul Lavoro, a partire dalle ore 16:00.