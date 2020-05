Questa volta, la lunga nuotata davanti alla costa vastese l'ha dedicata a due suoi familiari: alla madre e al fratello deceduto. Dopo averla rimandata il 6 agosto, giorno del suo 75° compleanno, a causa del mare mosso, Costanzo Marinucci ha compiuto la sua nuova impresa, nuotando per circa 5 miglia marine da Punta Penna a Vasto Marina. Alle 11,19 il professore in pensione, Medaglia d'oro al valor civile per aver salvato la vita negli anni Ottanta a cinque persone che stavano annegando nel mare antistante Punta Penna, ha toccato il pontile di Vasto Marina.

Il suono della sirena della motovedetta Cp 517 della guardia costiera e l'applauso dei bagnanti ha salutato l'ennesima traversata dell'uomo-pesce, compiuta ai ritmi che gli sono abituali ormai da sei decenni. Per lui un mazzo di rose rosse, una targa consegnatagli dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e le congratulazioni del comandante della guardia costiera di Vasto, Giuliano D'Urso.

La vigilia - "Mi sono allenato con cura - ha detto alla vigilia - perfezionando tempi e tenuta fin dallo scorso mese di luglio, anche se il tempo inclemente mi ha un po' frenato".

Decorato di medaglia d'oro al valor civile dal presidente Cossiga per aver salvato dall'annegamento, 26 anni fa, cinque bagnanti a Punta Penna, Marinucci ha spiegato perché non si tuffa da Punta Aderci, ma un po' più a sud: "Me lo hanno sconsigliato le autorità, visto che il passaggio davanti all'imboccatura del porto, sebbene segnalata, comporta sempre dei problemi". Quando avrà l'ok dalla Guardia Costiera, assistito dal personale marittimo di Punta Penna e dai medici, il professore conta di giungere davanti al pontile, bracciata dopo bracciata, prima di mezzogiorno. E' lì, a riva, che saranno come sempre in tanti ad attenderlo, fiori e tappo di spumante pronto a saltare. Lui, l'eroe vastese del mare, spera che la nuova impresa gli valga il Premio San Michele, la preziosa statuetta in argento del patrono, simbolo dell'orgoglio vastese in Italia e nel mondo.

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci