E' iniziata nel pomeriggio di un caldo sabato di agosto la stagione della nuova Vastese targata Precali-Basler. Dopo il discorso del mister durato oltre mezzora nello spogliatoio della stadio Aragona, seguito da un fragoroso applauso, la squadra, per il momento non ancora al completo, si è spostata nella vicina villa comunale per una sgambata.

L'Aragona non sarà disponibile fino al 18 agosto per via della seminata effettuata qualche settimana fa, dopo l'ultima del 2008, in occasione delle fasi finali del campionato Primavera. Domani sono previsti allenamento e partitella al San Tommaso di Vasto Marina (altro segnale di un riavvicinamento tra i due club che potrebbero proseguire insieme dalla prossima stagione). La prossima settimana, oltre alle doppie sedute, previsti degli allenamenti sul sintetico di Guglionesi.

In gruppo tanti giovani under che il mister vuole valutare da vicino, con lui anche il tecnico della juniores Di Martino e il suo vice Migliaccio. Tra loro D'Adamo, Balzano, Di Croce, Farhiti e Lafsahi. Per quanto riguarda la prima squadra erano presenti i giocatori legati da anni al tecnico: Benedetto, Stango e il portiere Antenucci, quasi sempre titolare con Precali, anche nelle ultime due stagioni a San Salvo e Vasto Marina e che, con i suoi 46 anni, si appresta a diventare il più "anziano" a indossare la maglia della Pro Vasto/Vastese. Si giocherà il posto con un estremo difensore del '95 che arriverà lunedì, ma del quale non si conosce il nome.

A sorpresa c'era anche un altro fedelissimo del tecnico istriano, Rino Napolitano, confermato dal Vasto Marina, con cui aveva già iniziato gli allenamenti, ma che non ha saputo resistere alla tentazione di affrontare questa importante sfida agli ordini del suo maestro. Tra le facce nuove quella di Maurizio Piscopo ('85), attaccante esterno lo scorso campionato a Bisceglie in D e con trascorsi nell'Eccellenza pugliese. All'Aragona c'erano anche il presidente Di Domenico e il presidente della juniores Bolognese.

Lunedì arriveranno altri giocatori, tra loro Antonello Spagnuolo che nei piani del tecnico sarà impiegato come difensore centrale al fianco di Benedetto, oltre a Peppe Soria con il quale l'accordo sarebbe ormai raggiunto. Interessa anche il centrocampista Marco Battista che pare vicino a tornare in biancorosso. In uscita Cialdini che dovrebbe andare al Vasto Marina e Triglione al San Salvo. Lunedì sarà anche il giorno dell'attaccante, pure in questo caso il nome è ancora top secret.

Dello staff di Precali fanno parte il preparatore atletico Gabriele Lamanda e il preparatore dei portieri Antonio Gasdia.