L'estate 2014 dal punto di vista musicale è sicuramente una delle più interessanti degli ultii anni. Dopo il successo del Siren Festival, la cui eco continua a risuonare nelle nostre strade, gli appuntamenti con artisti di fama internazionale non sono ancora finiti. Questa volta l'iniziativa parte dai giovani organizzatori di uno degli eventi che più si sta affermando a livello locale: A Nice Party.

Nella notte del 12 agosto, sulla spiaggia libera di San Salvo Marina (tra il porticciolo turistico ed il Lido Hotel Milano), i ragazzi daranno vita alla quarta edizione della loro serie di eventi, e questa volta lo faranno con il patrocinio del comune di San Salvo ed un ospite d’eccezione: Ermanno Andrea Spadati, noto al pubblico come Spada (Ego Music).

Il producer, attivo da anni nell’ambito della musica elettronica, dal 2013 sta scalando rapidamente le più importanti classifiche internazionali come iTunes Italy Top 20, iTunes top 100 dance, Beatport deep house top 100, Uk Cold Cuts e tante altre, grazie ai suoi ultimi singoli di successo “Red Velvet Dress” e “Feels Like Home”. La sua presenza sulla spiaggia di San Salvo Marina è un’altra bella occasione per tenere i riflettori puntati sul territorio scommettendo sull’intrattenimento di qualità. Abbiamo intervistato i portavoce di A Nice Party: Giulio Ciampoli e Valerio Ebert, per conoscere meglio questa nuova realtà in continua crescita.

Voi siete gli organizzatori di A Nice Party. Raccontatevi un po'.

Giulio. Diciamo che la parola “organizzatori” è quella che userei meno, sia per quanto ci riguarda, sia per intendere cos'è A Nice Party. Io e Valerio siamo qui a farci portavoce di un nutrito gruppo di amici coesi e affiatati, che cura un progetto maturato spontaneamente nel corso degli anni. Quasi per caso noi, i ragazzini di un tempo, ci siamo riuniti attorno a questa iniziativa ciascuno con la propria esperienza professionale maturata fuori Vasto, ciascuno con la propria competenza specifica, ciascuno necessario ed indispensabile per realizzare progetti di questo tipo: musicisti affermati, maitre e barman, grafici, ingegneri del suono, web designer... Non ci manca davvero niente.

Valerio. Esatto. Abbiamo notato che “naturalmente” formavamo un potenziale team per realizzare un evento e quindi, visto che già da un po' di tempo io ed altri (amici anche loro) suonavamo come DJ in alcuni locali, abbiamo pensato di creare ex novo il nostro primo evento. Lo abbiamo realizzato nell'Estate 2013 in una location molto carina a Casalbordino, dove abbiamo subito testato le nostre effettive capacità. Come prima esperienza è andata davvero molto bene, meglio di qualsiasi previsione. Così, sfruttando il periodo natalizio, in cui molti di noi tornano a Vasto per passare le vacanze in famiglia, abbiamo organizzato la seconda edizione al Juice Club di Vasto Marina ottenendo risultati ancora più grandi, visto che l'edizione precedente era piaciuta a tutti.

Quindi possiamo dire che attualmente A Nice Party è una realtà a tutti gli effetti e che lavora a pieno ritmo. Progetti per il futuro?

G. Ci auguriamo che le cose vadano sempre bene come sono sempre andate. Per fortuna cogliamo ogni occasione per crescere e migliorare, e questo ci permette di offrire al pubblico di A Nice Party un'esperienza sempre migliore. Lo facciamo perchè crediamo che in A Nice Party risieda qualcosa di unico e speciale che permetta di portare qualcosa di nuovo nel nostro territorio.

V. Condivido quello che ha detto Giulio. Essendo tutti amici c'è una profonda stima reciproca che ci lega gli uni agli altri, e ciò permette di confrontarci sempre meglio tra di noi. E' come se grazie a quest'esperienza maturassimo innanzi tutto come persone, e poi come professionisti. Potrete vederlo già a partire dalla prossima data, quella del 12 Agosto, in cui, finalmente, realizzeremo il sogno di portare A Nice Party sulla spiaggia, contando su un grande ospite come Spada. Speriamo di distinguerci e rappresentare qualcosa di valido ed inedito, che piaccia e lasci il segno.

Fabiola Lavecchia