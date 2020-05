Torna a San Salvo Marina il Summer Vintage rock 'n' roll, festival musicale a cura dell'associazione Musicbox, in collaborazione con la proloco San Salvo. Lunedì 11 e martedì 12 nel Piazzale Cristoforo Colombo (nei pressi dello stabilimento Caravella) sarà la musica travolgente a farla da padrone. "Come negli anni passati - spiegano gli organizzatori- i ritmi vertiginosi del rock'n'roll, rockabilly, surf e swing vi trascineranno in un vortice di divertimento che vi lascerà senza fiato. A presentare le due serate ci sarà la bellissima performer burlesque Giuditta Sin, che si esibirà anche in due meravigliosi spettacoli da capogiro. In questa edizione non ci faremo mancare proprio niente, saranno ben 10 le super band, nazionali ed internazionali, che calcheranno il palco del Summer Vintage Rock'n'roll, per due serate che faranno agitare tutte le generazioni. Dal neo rockabilly ai giochi di voce anni 50, dalla stravaganza di un pazzo sul palco fino ad arrivare ad infernale rock’n roll, quest’anno le tante sfaccettature del genere musicale vi coinvolgeranno come non avreste mai creduto".



Ospiti d'eccezione due tra le migliori band dello scenario rockabilly internazionale ,i JETS (UK) e COLBERT HAMILTON & THE NITROS (UK), si esibiranno DON DIEGO TRIO (Sicily), MONOKINGS (Rome), THE BONE MACHINE (Rome), SORGENTONE TRIO e altre band Abruzzesi, i TASTA BOYS, gli UNDER ROOF I e i locali BAD RIDERS !! Non mancherà l’intrattenimento del DJ GALEAZZO (Music selector).



Saranno presenti all'evento stand tematici, Little Vintage Market, tattoo Artist, Hair & Make up retrò Stylist provenienti da tutta Italia.

Lunedì 11 Agosto

The Tasta Boys

Under Roof

Monokings

John O’Malley

The Jets

Martedì 12 Agosto

Bad Riders

Sorgentone Trio

Don Diego Trio

Colbert Hamilton & The Nitros

The Bone Machine

Per info: www.summervintagerocknroll.it