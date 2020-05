È stato un pomeriggio speciale quello vissuto ieri dai ragazzi vastesi dell'ARDA (Associazione Regionale Down Abruzzo) che hanno potuto visitare nave Galatea, ormeggiata in questi giorni a Punta Penna. Ad accompagnarli, così come era accaduto nella visita al faro di Punta Penna, sono stati i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, entusiasti per questo servizio.

Nave Galatea - Immagini, video e intervista al comandante (clicca qui)

Ad accogliere i ragazzi e le loro famiglie a bordo c'erano il comandante Alessio Sabatini e il suo equipaggio, che hanno poi accompagnato il gruppo nella visita attraversi i locali della nave idrografica, spiegando nel dettaglio come funziona questo gioiello della Marina Militare italiana.

Concluso il giro a bordo è arrivato il momento delle foto, per poter conservare a lungo il ricordo di questo pomeriggio vissuto su Nave Galatea. "Ringraziamo gli amici dell'ARDA per aver corposamente accettato il nostro invito - ha commentato il responsabile del gruppo di PC, Eustachio Frangione-, l'equipaggio di Nave Galatea per la disponibilità e l'impressionante professionalità e, naturalmente, il Comandante Giuliano D'Urso per aver permesso tutto questo".