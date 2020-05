Panfilo Carlucci è il nuovo allenatore della juniores del Cupello Calcio. Il tecnico vastese torna in panchina dopo le esperienze con San Paolo Calcio Vasto in Prima Categoria e Val Di Sangro in Promozione.

"Carlucci - si legge in una nota della società rossoblu - si è subito messo a disposizione con entusiasmo e tantissima voglia di fare bene. Lo ringraziamo per aver accettato senza indugi questo incarico. Prezioso il suo contributo anche come consulente di mercato della prima squadra".