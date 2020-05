Un minuto di raccoglimento prima di dare il via alla musica e ai festeggiamenti. Così stasera Vasto ricorderà Patryk Sobczak, il 22enne di origine polacca residente a Rocca San Giovanni morto investito da un'auto nelle prime ore del 9 agosto 2013, al termine della Notte Rosa di Vasto Marina, nel parcheggio della ex stazione ferroviaria di piazza Fiume.

Un episodio che coprì con un velo di tristezza l'evento clou dell'estate vastese. Oggi imprenditori turistici, commercianti, residenti e turisti renderanno omaggio alla memoria di un ragazzo che aveva scelto il litorale di Vasto per trascorrere una serata in allegria e che ha perso la vita in un tragico incidente su cui è in corso un'inchiesta giudiziaria.

Palloncini bianchi e applauso - Tutta la riviera si fermerà attorno alle 22, prima dell'inizio dello spettacolo di Baz, il comico di Colorado (il programma di Italia 1), che si esibirà sul palco della rotonda di viale Dalmazia. Stop al divertimento e alla musica per un minuto di commozione e ricordo. "Ci sarà un lancio di palloncini bianchi accompagnato dall'applauso delle tante persone presenti", spiega Pierpaolo Tognoni del consorzio Vivere Vasto Marina.