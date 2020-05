Due anni fa la serata "Ricordando il Paradise" riportò Mc Adams', nome d'arte di Francescopaolo D'Adamo, dietro alla consolle per far ballare tutti sulle note che uscivano dai suoi vinili d'epoca. Dopo la serata Rock in libreria, con la partecipazione di D'Adamo e del professor Antonio Rgagni, la Disco Music sbarca in Libreria.

Sabato ore 21,30 a Piazza Barbacani a Vasto, Mc Adams', antico DJ anni 70, proporrà dischi in vinile originali d'epoca. Per gli amanti del genere e per chi voglia assaporare altre "sensazioni" un occasione da non perdere, realizzata grazie alla collaborazione tra Nuova Libreria, Associazione Liber, Vinerèe, Blues Cafè e Crocodile Cafe.

Nei video il "lancio" della serata fatto da Vittorio Sgarbi e l'intervista (a suon di musica) a Francescopaolo D'Adamo.