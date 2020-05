Il direttivo dell’U.S. San Salvo, nella riunione di giovedì sera, ha nominato Meuccio Di Santo come nuovo Direttore Generale del sodalizio sansalvese. Meuccio Di Santo, già direttore del San Salvo negli anni scorsi, è stato voluto fortemente dal presidente Evanio Di Vaira. Lo comunica la società biancazzurra tramite un comunicato del nuovo addetto stampa Luca Di Sciascio.

“Ringrazio pubblicamente - afferma il dg Meuccio Di Santo - il Presidente Onorario Cav. Nicola Minicucci, il Presidente Evanio Di Vaira, i vice Luigi Vicoli e Maurizio Nucci, tutti i dirigenti del club sansalvese, la gente di San Salvo e tutti i tifosi che mi hanno incitato ad accettare la carica di Direttore Generale. Voglio anche ringraziare tutti gli sponsor che permettono a questa società di sopravvivere, il Sindaco, l’Assessore allo Sport, l’amministrazione comunale e le opposizioni per gli attestati di stima ricevuti. L’ultimo ringraziamento, non per ordine di importanza, va a tutte le persone che hanno operato fino a ieri ottenendo degli ottimi risultati come il settimo posto della scorsa stagione, con l’egregio lavoro svolto dal mister Claudio Gallicchio e dalla società che hanno schierato la seconda squadra più giovane del campionato.

Sono felice dopo tanti anni di rientrare nel cuore biancazzurro e ringrazio il Presidente Minicucci che mi ha corteggiato da un anno e mezzo. Metterò la mia professionalità, la mia passione e soprattutto la mia onestà a disposizione dell’U.S. San Salvo. Il mio impegno, insieme a quello della società, è di fare una stagione di transizione disputando un campionato tranquillo e cercando di toglierci qualche soddisfazione. Tutti insieme dobbiamo subito risalire la china nella Coppa Disciplina, che è un obiettivo primario della società.

Anche l’under 18 ha fatto un campionato di primissimo ordine grazie al lavoro di Vincenzo Di Nardo che si è impegnato sia nella juniores che come secondo di Gallicchio e sono certo che darà lo stesso apporto anche in questa stagione alla juniores e alla prima squadra. Io insieme alla società e ai tecnici stiamo facendo un lavoro di programmazione per il settore giovanile affinchè diventi il fiore all’occhiello di San Salvo e dell’intero territorio. Per il futuro renderemo pubblici anche i diversi progetti che abbiamo in mente e che stiamo mettendo in cantiere.

Insieme alla società cercheremo di fare il bene dell’U.S. San Salvo anche per onorare tutte le persone, a cui va il mio ringraziamento, che dal 1967 ad oggi si sono impegnati a vario titolo per il San Salvo. E sempre Forza San Salvo.”