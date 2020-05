Lo scorso 5 agosto, durante la trasmissione di Rai Uno "Uno Mattina - Sapore di sale", è andato in onda un servizio che ha presentato la città di Vasto come meta per le vacanze estive. "Una cittadina sull'Adriatico dove tutto è possibile: mar, buona cucina e cultura", così la conduttrice Ingrid Muccitelli ha annunciato il servizio di Carla Lombardi (al minuto 52 del video). Una veloce panoramica sulla città, con le interviste a Sara Pizzi, dello staff di Palazzo d'Avalos, Nicola Belfiore, che ha parlato della ventricina, e a Luciano De Nardellis di Aqualand.

Sono stati mostrati solo alcune delle peculiarità del territorio, ma è una cartolina pubblicitaria per Vasto su una rete nazionale che certamente male non fa.