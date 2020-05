Si è aperta con un pensiero per Patrick Sobczak, accompagnato dal lancio dei palloncini, l'edizione 2014 della Notte Rosa. Gli organizzatori del Consorzio Vivere Vasto Marina hanno voluto così ricordare il giovane scomparso al termine della Notte Rosa dello scorso anno. Poi, lo spettacolo di BAz, ha dato ufficialmente il via alla lunga notte di divertimento.

Musica e intrattenimento un po' ovunque hanno colorato la notte fino a tardi, con il flusso di persone che solo verso la mezzanotte ha riempito le strade della marina. Forze dell'ordine e protezione civile presenti in gran numero a vigilare sulla sicureza dell'evento.

I preparativi. Parcheggi pieni fin dal pomeriggio a Vasto Marina. La riviera si riempie di musica e colori nella quarta Notte rosa delle sirene. Traffico bloccato dalle 18 nel centro della località balneare per consentire l'allestimento di palchi, postazioni dj, stand e banconi esterni. In un'estate che ha stentato a decollare, la macchina del divertimento si è avviata per accogliere decine migliaia di persone.

Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, raccomanda di evitare atti teppistici: "L’invito che rivolgo a tutti coloro che parteciperanno all’evento, affinché la Notte rosa possa continuare ad essere inserita nel cartellone delle manifestazioni estive, è di festeggiare in modo responsabile, senza eccessi, nel rispetto del patrimonio pubblico. Non possiamo pensare che una notte di divertimento diventi un costo per la collettività a causa di atti di vandalismo ad opera di chi è incapace di divertirsi in modo responsabile. Pertanto, auguro a tutti buon divertimento, ricordando che la città e le sue bellezze sono patrimonio di tutti".