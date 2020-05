“Le storie belle di solito finiscono presto. La nostra dura da quarant’anni”. La quarantesima edizione del Mercatino del Libro di Testo Usato, preceduta da una pubblicazione con le testimonianze di tutte le generazioni che hanno portato avanti questa struttura, è caratterizzata da uno slogan che sa di romantico. L’11 agosto riaprirà i battenti, presso la sede di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, in Corso Garibaldi numero 41 a Vasto, dunque, l’iniziativa di vendita e conto vendita dei testi scolastici. Ad organizzarla, sempre i ragazzi di Giovani In Movimento, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale e Gioventù Nazionale, che hanno raccolto il testimone dall’allora Fronte della Gioventù.

Il Mercatino del Libro di Testo Usato permette di acquistare i libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, alla metà del prezzo di copertina; oltre, naturalmente, a dare la possibilità agli studenti di mettere in vendita i propri, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza che il mercatino ne trattenga una percentuale.

“Quarant’anni sono tanti, ma non abbastanza per interrompere una battaglia che permette a famiglie e studenti di risparmiare non poco sull’acquisto dei testi scolastici e di ricavare soldi dalla vendita di libri che diversamente andrebbero buttati. Non sono abbastanza, quarant’anni, per fermare i grandi speculatori dell’editoria che ogni anno lucrano sul diritto allo studio, obbligando i ragazzi e le ragazze a comprare libri cosiddetti nuovi, ma che di diverso hanno solitamente la copertina e la numerazione delle pagine.” Con queste parole, Marco di Michele Marisi, Responsabile di Giovani In Movimento ed animatore del Mercatino del Libro di Testo Usato, dunque, annuncia la riapertura della struttura che da qualche anno a questa parte ha subìto un incremento importante di utenti. “Sacrifichiamo le vacanze estive in nome della socialità, per la comunità vastese, per quella del territorio e delle vicine regioni. Ci mettiamo al servizio delle persone in difficoltà ed in generale di chi vuole risparmiare, a maggior ragione in questo periodo di crisi economica. La Politica deve dare risposte concrete e noi, pur non occupando posti nelle Istituzioni, ci rimbocchiamo le maniche per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei giovani”, ha concluso Marco di Michele Marisi.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 – 13:00; pomeriggio 16:00 – 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dall’11 agosto fino al 29 settembre, precisando che dal 22 settembre al 29 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.

Comunicato stampa Giovani in movimento