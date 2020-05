Dopo le buone prestazioni nei campionati assoluti estivi, Nicolangelo Di Fabio si è fatto ben valere nella competizione tricolore giovanile, dove ha conquistato 3 medaglie. Oro, come da pronostico, nei suoi 200 stile libero, nuotati con il tempo di 1’50”09, secondo posto nella finali dei 100sl (50”84) e dei 400sl (3’56”14). La terza medaglia d’argento è arrivata con la staffetta 4x200sl, giunta seconda in 7’39”08.

Per Di Fabio, atleta del Centro Sportivo Esercito - Team Nuoto Sport Management, un buon test in vista dell'appuntamento più importante della sua estate. Infatti nei prossimi giorni partirà alla volta della Cina dove parteciperà alle olimpiadi giovanili di Nanchino.

Grande soddisfazione per la SM, che ha ottenuto ottimi riscontri nei campionati. "I risultati sono stati più che positivi da parte di un gruppo che ha risposto in maniera ottimale all’ultimo appuntamento stagionale – afferma il team manager Gionatan Menga –. Ringrazio per questo anche tutto lo staff tecnico. I giovani sono il futuro e le risposte positive da parte dei nostri atleti non mancano”.