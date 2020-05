Sarà aperta fino al prossimo 11 agosto la mostra fotografica "Il tempo e la memoria" ideata e realizzata da Michele Calvano e Beniamino Fiore in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Vasto. Al termine di una ricerca accurata e a volte assai difficile, poiché molta parte del materiale storico è andato perso a causa della seconda Guerra Mondiale, i curatori, attraverso numerosi pannelli storici e fotografici di vario formato, sono riusciti a ripercorrere in maniera esauriente le vicende del più vecchio sodalizio vastese.

Nata il 25 luglio 1864, la ‘Società di Mutuo Soccorso e Mutuo Lavoro degli Operai’ - questo il primo nome - è riuscita sempre, nonostante il mutare dei tempi, ad assumere una funzione propulsiva nella vita civica della nostra città. Nella mostra sono presenti, inoltre, due pannelli con diverse immagini inedite della vecchia Vasto che vogliono riportare indietro, ai tempi dei primi decenni del sodalizio, l’attento visitatore.

Alla presentazione, oltre al presidente del sodalizio vastese Luigi Canci, sono intervenuti il presidente della stampa vastese, Giuseppe Catania, e Filippo Pietrocola, del comitato cultura per le celebrazioni. È stato l'ex sindaco della città a consegnare alla signorina Ester Stella, titolare del negozio di cappelli in corso De Parma, il più antico della città, una Menzione d'Onore e l'Encomio per "l'attaccamento e la lodevole dedizione, dimostrata quotidianamente da 75 anni, alla antica e storica attività creata, alla fine dell'Ottocento, dal nonno Francescopaolo Stella [..]".

La mostra, nella saletta Mattioli, in corso De Parma a Vasto, sarà visitabile fino all'11 agosto.

Foto di Massimo Molino