Una cartolina video di Vasto con le suggestive immagini riprese da un drone in volo. Poter ammirare dall'alto la città ha sempre il suo fascino e oggi, con i droni, è possibile realizzare riprese da punti di vista inimmaginabili fino a qualche tempo fa (a meno di non avere a disposizione costose attrezzature cinematografiche). Dopo il video dedicato a Punta d'Erce da Anselmo Di Rito ne arriva uno che racconta tutta la città. È online da qualche ora ma sta già riscuotendo successo il video realizzato da Drone Vision Italia che mostra tanti angoli caratteristici di Vasto, da Punta d'Erce a Vasto Marina passando per il centro storico. Un bel modo di mostrare le bellezze del territorio ammirando scorci "sconosciuti".

Buona visione!