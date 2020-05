Si è concluso domenica 3 agosto in una cornice di pubblico interessato il 1° Vasteggiando Beach Tennis Challenge – Trofeo Fratelli Bruno Jasci & Marchesani. Le coppie vincenti: Levantino Paravia – Daniele Fortunato per il maschile e Ilario Corbo – Federica Bocaletto per il misto. Escono con onore le coppie Salvatore Riccio–Manuela D’Aulerio e Alessandro Falcucci-Yuri Guerra, seconde classificate, rispettivamente per la competizione misto e maschile. Si trattava del Master finale con le coppie con ranking più alto acquisito durante i tre turni precedenti, per cui gli incontri delle fasi finali sono stati di buon livello.

Il beach tennis, tra gli sport sulla sabbia più giovani, si sta diffondendo sempre più nel territorio in questi ultimi anni. A San Salvo e Vasto sono tanti gli appassionati che, finchè il meteo permette, continuano a giocare sulla spiaggia sfidandosi all'ultimo punto. E così, accanto ai campi dedicati al più longevo beach volley, sorgono sempre più spazi dedicati agli amanti della racchetta.

"Inoltre - commenta lo staff organizzatore di Vasteggiando- è stata occasione per portare nuove idee nel mondo dello sport estivo da spiaggia, infatti il campo centrale è il primo campo brandizzato in questa zona, ovvero che promuove un’unica impresa. Durante le finali, inoltre, si è alzato in volo il drone di Anselmo Di Rito, che ha immortalato e ripreso alcune fasi di gioco da una prospettiva assolutamente innovativa, generando stupore e curiosità tra il pubblico presente. L’organizzazione ringrazia lo stabilimento La Sirenella per la disponibilità, tutti i partecipanti di ogni singola tappa del challenge, gli amici, i parenti e il pubblico che ha partecipato".