Meno uno alla Notte Rosa delle Sirene 2014. Domani sera, venerdì 8 agosto, Vasto Marina si accenderà di musica, animazione e divertimento, per un appuntamento organizzato dal consorzio Vivere Vasto Marina che richiama migliaia di persone sulla riviera. Quest'anno la Notte Rosa è particolarmente attesa dagli operatori commerciali visto che la stagione, tra crisi, meteo e qualche altro disagio, stenta a decollare. Forse per questo anche c'è ancora qualche incertezza negli aspetti organizzativi. L'ospite d'onore sarà Baz, comico di Colorado Cafè, che sarà sul palco centrale presso la rotonda di viale Dalmazia. Alle 22 previsti i fuochi pirotecnici.

Poi saranno i locali ad organizzarsi con musica live, dj set, spettacoli, con alcune delle locandine degli eventi che si possono trovare sulla pagina facebook dedicata (clicca qui). Molto importante sarà l'aspetto della sicurezza. Questa mattina in Commissariato è previsto un incontro per fare il punto della situazione sulla presenza delle forse dell'ordine. Durante l'evento non sarà in servizio la polizia punicipale di Vasto, al centro del tira e molla con l'amministrazione comunale sul turno di notte, con la conseguente necessità di impiegare altre risorse perchè tutto vada a buon fine.

Gli eventi (per correzioni o integrazioni scrivere a redazione@zonalocale.it)

Beach bar-Zanzibar-Freedom

Chilafapuliska live

Dj set Luigi Cicchini, voce RoxyB

Lounge Cafè - Calipso

Colonna Bros - Vattelapeska live

Dj set Valentino Sirolli - Claudio Di Tullio

Mamitas

dj Luigi Peluzzo

Old Station Scottish Pub

Jury sound (dj set, animazione, karaoke, balli)

Eugenium Quiz

Lido Acapulco

Summer Spinning

Dj set Luigi Cicchini - Simone del Muto

Lido San Giorgio

Live jazz Lino Molino trio - Lino Molino, Nicola Cordisco, Daniele Cordisco

Lido Sabbia d'Oro

Dj set Viva Revival - Giovanni Annese

Lido Zio Fiore

dj set Adriano

Lungomare Cordella - Piazza Giovanni XXIII (area dolciumi)

Marron Glaces

Zumba Party

Casalblanca - Ciak

Live Foot Lights

Dj set Antonio Altieri - Andrea Ciccotosto - voce Silvio Vj

Ippocampo - Oro Puro

Live 80 Special

Dj set

Sapori d'Abruzzo

Cicchetti di liquori tipici

Kela bar - Il Panda

Live Blue'spirit

Il dollaro

Dj set Ricky99

Lido La Sirenella

Torneo Pink My Beach Volley

Torneo amatoriale 2x2 Maschile.

Presso il Beach Stadium Studioware&WEM allestito a ridosso del Lido La Sirenella. La prima partita è programmata per le ore 15.00 del pomeriggio fino alla mezzanotte gare in nottuna.

Molino Mare Beachwear

Dj set Nicola Ciccotosto - foto sul calesse

Da Mimì

Beach Party - Mimì Bordomare con Luigi Fioravante, Francesco Bevilacqua e Patrizio Sciarra

La Ciucculella

Dj set Pino Titta, Andrea Ferrara voice Luca Fly

area 2 - Dj Guido Delle Donne