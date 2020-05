Non solo Eccellenza e Promozione, il calciomercato del Vastese inizia a muoversi anche per quanto riguarda le società di Prima, Seconda e Terza Categoria.

In Prima la squadra da battere è il Casalbordino di mister Carbonelli, il patron Alessandro Santoro ha allestito una formazione molto competitiva che punta al riconquistare la Promozione a 24 anni dall'ultima partecipazione. In giallorosso sono arrivati il centrocampista Gianluca Di Pasquale, lo scorso anno in Eccellenza con la Virtus Cupello, Emanuele Mirolli, i difensori Giuseppe Fiermonte e Simone Lombardozzi dallo United Cupello vincitore della Prima, gli attaccanti Eugenio Vitelli dallo Scerni e Nicola Sputore dalla Virtus Cupello, Mastragostino, Del Gengo, Dell'Osa, oltre ai confermati Loris Della Penna e Danilo Farina. Altre due società che dovrebbero fare un campionato da protagonista sono Palombaro e Trigno Celenza che ha ingaggiato il centrocampista argentino, ex Virtus Cupello, Roque Contigiani.

Scambio di panchine a Scerni, dove mister Salvatore Praino guiderà il Real San Giacomo e il suo collega Silvino Ottaviano farà il percorso inverso accomodandosi sulla panchina dello Scerni. I due club sono stati vicinissimi alla fusione che però non si è concretizzata.

Ancora tutto fermo in casa della neopromossa Incoronata, che dopo aver confermato l'allenatore Francesco Mucci, prima della finale play-off vinta contro il Gs Montalfano, attende di conoscere entro il 13 agosto le decisioni dei propri tesserati che intendono andare altrove. Al momento è stata confermata tutta la rosa della scorsa stagione. A breve verranno ufficializzati i fuoriquota. L'inizio della preparazione è fissato per il 18 agosto.

Il Monteodorisio dopo il ripescaggio, è al lavoro per allestire una squadra in grado di centrare quella salvezza non arrivata la scorsa stagione. In panchina dovrebbe rimanere mister Luigi Ascatigno, che dopo l'ottimo quinto posto con la Vastese Beach Soccer al Super Eight 2014, porterà in biancoverde alcuni dei suoi ragazzi, tra loro Mario Luongo, Michele Vino e il portiere Nicola Cianci.

A proposito di Gs Montalfano, compagine impegnata nel torneo di Seconda Categoria, il nuovo tecnico sarà Antonio Liberatore che dopo 5 stagioni con il Real Tigre, inizia questa nuova esperienza insieme al direttore sportivo Marco Sisti e all'allenatore in seconda e preparatore dei portieri Amedeo Nanni. Dovrebbe seguirli il difensore Romano Vetta, ma non si esclude la possibilità di vedere altri ex Real Tigre con la maglia gialloverde, come i gemelli del gol Madonna e Ferrazzo. In Seconda ci sarà anche il Carunchio che ha perso il talento Diego Marianacci ('97), passato al Vasto Marina. Tutti confermati nella rosa dell'Odorisiana, compreso mister Nicola Benedetti, neopromossa che tratta un attaccante e un difensore. Colpaccio del Fresa che ingaggia il portiere Crescenzo Mainardi, ex Pro Vasto, nelle ultime stagioni a Cupello e San Salvo in Promozione ed Eccellenza.

In Terza Categoria, in attesa di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio, è molto attivo il Real Porta Palazzo. Dopo la finale play-off e il secondo posto nella coppa disciplina, la squadra del presidente Domenico Zillotti ha presentato nei tempi previsti la documentazione necessaria, inizialmente respinta per la mancanza del requisito di almeno due anni di affiliazione. Ora il passaggio di categoria sembrerebbe alle porte considerata la riapertura delle domande senza preclusioni.

Nel frattempo i gialloneri stanno allestendo al meglio il nuovo organico, alla corte di mister Roberto Budano arrivano l'esperto portiere Roberto Manfredi, il centrocampista Rosario Luongo, il laterale Luca Sansiviero e l'attaccante Luigi Conte. Indipendentemente dalla categoria rimarrà il capocannoniere della squadra Valerio Cinquina. Ora si cerca un difensore centrale di esperienza. Lascia per motivi personali il capitano Luigi Teti, tra i primi a mettere nero su bianco al momento della rifondazione portapalazzese.

Trattative in corso anche per lo Sporting Vasto che ha chiuso gli acquisti di Domenico Reale, Michele De Filippis, Luca Menna e Alessandro D'Adamo tra i pali, segue altri elementi di spessore per vincere il campionato di Terza Categoria, obiettivo dichiarato dei gialloblu di Sergio Melluso che sarà allenatore-giocatore. Anche la Virtus Vasto prenderà parte alla Terza, in panchina dovrebbe andare mister De Foglio, piacciono Celeste, Ascione e Marcucci. Ci saranno al via del torneo anche Pollutri e Carpineto Sinello, che vuole bomber Marco Zocaro.