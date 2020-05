Ottimi riscontri per la settima edizione di Borgo in sagra, appuntamento organizzato dall'associazione culturale La Pitech di Furci. Sin dal tramonto in tanti dal Vastese hanno raggiunto il paese per partecipare ad uno degli appuntamenti più caratteristici dell'estate. Ad accogliere i visitatori i duellanti della Compagnia Rosso d'Aquila, che hanno dato vita a simulazioni di combattimenti medievali accompagnate da musiche dell'epoca. Alle 20.30 l'apertura dei varchi per l'accesso alle stradine del centro storico, dove erano dislocate le varie postazioni di cibo e bevande.

Il vento freddo, soprattutto nella parte del paese esposta a est, ha dato un po' di fastidio ai partecipanti ma gli organizzatori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando è svanito il pericolo pioggia (che pure era stata prevista). Tra piatti tipici a base di cinghiale, ventricina, pallotte cace e ove e tanto altro, vino e birra in quantità, l'angolo cocktail bar con la collaborazione di Lido Racciatti (Casalbordino) e dolci, tutti hanno potuto gustare le prelibatezze preparate dai tanti volontari. Un po' tutto il paese, a cominciare dal sindaco Angelo Marchione, impegnato nello stand bevande, si è messo a disposizione dell'associazione La Pitech per la buona riuscita della manifestazione.

Tante anche gli spazi dedicati alla musica, con i Cortocircuito, gli UnderRoof, i Rota Temporis e i Balkan Bistrot Street Band. E poi anche il falconiere Giovanni Granati, che si è esibito anche come pianista, il caratterista medievale Messere Pitrio Lo Giullare e l'angolo dedicato ai bimbi con prestigiatore, clown con le sculture di palloncini e truccabimbi. Qualche piccolo imprevisto (come l'improvvisa rottura di una delle friggitrici) ha creato un po' di fila nei momenti clou della serata, ma tutto lo staff ha cercato di risovere al meglio ogni situazione con il sorriso.