Fervono i preparativi per la 28esima edizione del Toson d'Oro, in programma nel centro storico di Vasto sabato 9 e domenica 10 agosto, a partire dalle ore 21. Il corteo storico sarà preceduto da uno spettacolo a corte in onore della marchesa d’Avalos che, sabato sera, animerà il centro cittadino con musiche, danze, combattimenti con spade infuocate e l’esibizione degli sbandieratori dell’associazione “Borgo Medioevale” di San Vito Chietino.

Domenica sera, invece, è in programma la consueta rievocazione storica per le vie del centro, rievocazione che coinvolgerà, oltre ai 250 figuranti in abiti settecenteschi, gli sbandieratori “Federiciani”, “Angioini” e “Puer Apuliae” di Lucera, i mangiafuoco “Brancaleone” di Barletta, il gruppo folk “Cantori del Golfo”, la scuola di danza orientale “Sahabi” e i soldati della scuola “Authentic Wing Tsun”. Anche per l'edizione 2014 del Toson d'Oro, organizzata dall'Amministrazione comunale di Vasto con l'associazione culturale “Amici del Toson d'Oro”, sarà un attore bello, affascinante, bravo e noto al grande pubblico a vestire i panni del principe Fabrizio Colonna, destinatario del collare dell’Ordine del Toson d'Oro: Massimiliano Morra che, aggiudicatosi nel 2010 il titolo de “Il più bello d’Italia”, è oggi uno dei volti più noti delle fiction in Italia.

Nel 2013 lo abbiamo visto recitare al fianco di Manuela Arcuri nella miniserie televisiva “Pupetta. Il coraggio e la passione”, nel ruolo del boss della malavita Michele De Nicola. Sempre nel 2013, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, è stato nella miniserie diretta da Eros Puglielli “Baciamo le mani. Palermo-New York 1958”. “Tv Sorrisi & Canzoni”, in occasione del RomaFictionFest 2013, lo ha premiato come “Rivelazione dell'anno” per le partecipazioni a “Baciamo le mani” e “Pupetta”. Nel 2013 gli è stato pure attribuito in Campidoglio, a Roma, l’Oscar dei Giovani per la sua interpretazione del personaggio Vito Calabrese in “Baciamo le mani”. Nel gennaio 2014 è stato tra i protagonisti nella miniserie televisiva “Il peccato e la vergogna - Parte seconda”. Nell'aprile 2014 ha avuto una partecipazione straordinaria in “Rodolfo Valentino. La leggenda”. Successivamente è stato uno dei due protagonisti, interpretando il ruolo di Saro Licata, della fiction “Furore, il vento della speranza”.

Domenica 10 agosto, con partenza alle ore 21 da Palazzo d’Avalos, il corteo storico percorrerà le seguenti vie: piazza Pudente, corso de Parma, via Marchesani, corso Plebiscito, via Torino, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, corso Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma, piazza Pudente. Dinanzi a Palazzo d’Avalos avrà poi luogo la cerimonia, secondo il rito tratto dal cerimoniale del tempo, della collazione all’Ordine del Toson d’Oro del principe Colonna.

La rievocazione storica proietterà idealmente Vasto all’epoca in cui la residenza dei marchesi d’Avalos divenne centro di attrazione per l’Italia e l’Europa, richiamando principi, nobili e alti prelati. Nello specifico, la manifestazione riproporrà la cerimonia, svoltasi a Vasto il 24 ottobre 1723, del conferimento, avvenuto su incarico dell’imperatore Carlo VI, del collare del Toson d’Oro da parte di Cesare Michelangelo d’Avalos, marchese del Vasto e di Pescara, al principe romano Fabrizio Colonna quale riconoscimento per i servizi resi alla Corte di Napoli. L’avvenimento assunse anche un valore altamente morale, quale validissimo elemento per la diffusione del cattolicesimo in Europa, visti i legami di parentela che intercorrevano tra lo zio cardinale Carlo Colonna e il nipote Fabrizio. Al termine della rievocazione storica si svolgeranno suggestivi spettacoli dinanzi a Palazzo d’Avalos.

Paola Cerella