È stato Vittorio Sgarbi il grande protagonista della prima serata di Pensa, Ridi, Canta, una tre-giorni di eventi organizzata da Spettacolab di Vincenzo Scardapane in corso Nuova Italia a Vasto. Il critico d'arte italiano tornava a Vasto dopo essere già stato in città nel 2008, quando a palazzo d'Avalos fu esposta la Beata Beatrix, quadro di Dante Gabriele Rossetti. Sgarbi è salito puntuale sul palco e, stimolato dalle domande di Emilio Sturla Furnò e Natascia Palladinetti, ha parlato dell'attuale situazione italiana, con particolare attenzione al mondo della cultura e della politica, non risparmiando frecciate all'indirizzo del premier Matteo Renzi.

Poi la serata è entrata nel vivo, con la presentazione del suo libro su Caravaggio "Il punto di vista del cavallo". Partendo dal quadro "La conversione di Saulo", Sgarbi ha analizzato l'opera pittorica di Caravaggio, dandone una interessante chiave di lettura che porta ad assegnare al celebre pittore italiano un ruolo di precursore della tecnica fotografica, vista la sua grande capacità di "cogliere gli attimi", piuttosto che ritrarre situazioni statiche. Una trattazione interessante quella di Sgarbi, con punte ironiche, come nel suo stile, sottolineate dagli applausi del numeroso pubblico presente nella sala a cielo aperto allestita in corso Nuova Italia.

Al termine del suo intervento si è intrattenuto per foto ricordo e per firmare le copie del suo libro, concedendosi poi una lunga passeggiata tra le vie del centro storico. Questa sera Pensa Ridi Canta vivrà la sua seconda serata con altri appuntamenti nel segno di parole, musica e divertimento.

