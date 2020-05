Seconda tappa del 2014 per “Moda sotto le stelle” a San Salvo che vedrà come scenario la centralissima piazza Papa Giovanni XXIII per una manifestazione curata da Diva & Eventi con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Venerdì 8 agosto 2014 a partire dalle ore 21.00 riflettori puntati su un evento che punta alle eccellenze nel campo della moda con le anteprime assolute delle collezioni per il 2015 per gli abiti da sposa e da cerimonia curate dall’Atelier Abba B. Creations e la partecipazione della Boutique Immagine.

Ci sarà anche spazio per Enfant Terrible che proporrà abiti da cerimonia, estate e casual per la fascia 0-16.

La serata sarà presentata da Filomena Chiappini e vedrà le magnifiche coreografie della pluripremiata Trendy Dance diretta dalla maestra Lucia Rossi.

Make-up Katia Cappellone ed hair stylist Patty i Parrucchieri.