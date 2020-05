È stata rinviata a data da destinarsi la 59ª traversata Punta Penna-Vasto Marina del professor Costanzo Marinucci, tradizionalmente fissata nel giorno del suo compleanno, oggi 6 agosto. Viste le condizioni meteo avverse il comandante del Circomare Giuliano D'Urso ha consigliato al 75enne (proprio oggi) docente di matematica in congedo, di posticipare la sua solita "impresa", coprire quasi 4 miglia marine in bello stile, per cui il professore si è preparato per bene: "Mi sono allenato con cura - ha detto alla vigilia - perfezionando tempi e tenuta fin dallo scorso mese di luglio, anche se il tempo inclemente mi ha un po' frenato".

Decorato di medaglia d'oro al valor civile da Presidente Cossiga per aver salvato dall'annegamento, 26 anni fa, cinque bagnanti a Punta Penna, Marinucci spiega perché non si tufferà da Punta Aderci, ma un po' più a sud: "Me lo hanno sconsigliato le autorità, visto che il passaggio davanti all'imboccatura del porto, sebbene segnalata, comporta sempre dei problemi". Quando avrà l'ok dalla Guardia Costiera, assistito dal personale marittimo di Punta Penna e dai medici, il professore conta di giungere davanti al pontile, bracciata dopo bracciata, prima di mezzogiorno. E' lì, a riva, che saranno come sempre in tanti ad attenderlo, fiori e tappo di spumante pronto a saltare. Lui, l'eroe vastese del mare, spera che la nuova impresa gli valga il Premio San Michele, la preziosa statuetta in argento del patrono, simbolo dell'orgoglio vastese in Italia e nel mondo.