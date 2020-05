La vastese Flavia Scaccia è stata premiata da Igersitalia che in collaborazione con Agrofarma ha organizzato un concorso fotografico Documenta l'Italia agricola, nel quale si doveva raccontare l'agricoltura attraverso gli scatti ed l'hashtag #agricolturamodomio.

Le dieci foto che raccontano o rappresentano al meglio il tema saranno esposte in una zona a loro dedicata all'interno dell Expo 2015 di Milano. Inoltre verranno utilizzate per una campagna di comunicazione rivolta ai media.

Flavia Scaccia ha 34 anni ed è di Vasto, lavora come segretaria all'Aqualand dal 2006, "ho partecipato perchè ho la passione per la fotografia. A febbraio di quest'anno mi sono iscritta su Instagram un po' per curiosità e un po' su consiglio di un'amica, era una vetrina istantanea".

Solo qualche giorno fa ha ricevuto il messaggio su Instagram che la informava che la sua foto era stata selezionata ed era tra le più rappresentative.