Suo padre Ivan è stato uno dei cantautori più interessanti del panorama della musica italiana. Lui sta seguendo le sue orme, partendo dalla sua eredità per sviluppare uno suo personale percorso artistico. Ieri sera sul palco di Pensa Ridi Canta è salito Filippo Graziani, per un mini-concerto intervallato dalle domande di Emilio Sturla Furnò e Natascia Palladinetti. L'ultimo festival di Sanremo ha rappresentato per lui un'importante tappa nel suo percorso artistico, nelle ultime settimane è uscito un nuovo singolo, Cervello, accompagnato dal videoclip. E poi il suo rapporto con il mondo, con la musica, con suo padre Ivan, attraverso le canzoni e la chitarra, stumento di cui ha ereditato "l'arte".

Il pubblico di corso Nuova Italia ha apprezzato le sue canzoni eseguite chitarra e voce (con qualche piccolo incidente di percorso alle corde della sua acustica) in un clima raccolto che ha favorito l'ascolto dei suoi brani. Per Filippo Graziani l'estate proseguirò ora con tanti altri concerti in cui far conoscere la sua musica in giro per l'Italia.