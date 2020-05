Daniel Screpanti e Piernicola Carlesi, due giovani architetti italiani, il primo marchigiano di Fermo, il secondo abruzzese di Vasto, si sono aggiudicati il Concorso Internazionale di Idee "UTOPIA and/or Happiness in Your Own Otherwhere" e sono stati premiati a Durban, in Sud Africa.

Erano presenti per l'occasione i giurati del concorso, tra cui il Vice Presidente mondiale dell'Unione Internazionale degli Architetti (UIA), nonché Presidente della Regione I - Europa Occidentale, Arch. Antonio Riverso e la Prof.ssa Deniz Incedayı, Vice Presidentessa della Regione II - Europa Orientale.