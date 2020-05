E' in programma sabato 9 agosto a Monteodorisio in Piazza Umberto I a partire dalle ore 21.15 una nuova selezione e tappa di Miss Italia.

Ospite d'onore della serata sarà la bella ed elegante Laura Freddi. La bionda soubrette che sarà anche la protagonista del nuovo videoclip di Marco Santilli.

"Un progetto che presenterò poi a Sanremo - spiega Santilli - per la location stiamo valutando diverse proposte. Verrà inscenato un matrimonio all'interno del videoclip e per questo mi serviranno 60 comparse che rappresenteranno gli invitati. Il video ha un risvolto simpatico tutto da vedere. Agorà Music Tv curerà la parte tecnico logistica del video clip e alla fotografia ringrazio come sempre Giacinto Sirbo. Chi volesse partecipare come comparsa può contattarmi sulla pagina facebook o sulla pagina del social network di Agorà Music Tv".

Organizzatori dell'evento sono Roberto Colanzi e Camillo Del Romano, responsabile di zona di Miss Italia, e PAI, esclusivista Abruzzo. Agorà Music Tv riprenderà l'evento e lo riproporrà in replica sui canali 119 Abruzzo e 115 Molise del digitale terrestre e in streaming sul sito internet ufficiale.