Dopo due anni dall'esibizione di contrada Stazione (nei pressi del sottopassaggio della ferrovia adriatica), torna a San Salvo la manifestazione writer dal titolo “Tracce primitive. Graffiti dal vivo”. L'evento, patrocinato e sostenuto dall'Amministrazione comunale, questa volta vedrà all'opera un unico artista: Macs (Antonello Piccinino), coadiuvato da Francesco Marchesani. Il "muro" oggetto dell'esibizione è quello della facciata della palestra di via Verdi (nei pressi di via e piazza Alcide De Gasperi).

Macs è un "graffiti artist" nonché "graphic designer" e illustratore di Lanciano, conosciuto e apprezzato in Italia e all'estero per aver partecipato a diversi importanti eventi di arte urbana. In particolare si cimenta in un figurativo attinente a ritratti o personaggi decisamente caratterizzati. La finalità della sua arte non è sicuramente di tipo estetico e neppure soltanto espressivo in quanto i personaggi rappresentati hanno soprattutto la funzione di stimolare a pensare.

L'esibizione a San Salvo, sarà anticipata di due giorni rispetto alle date (6 e 7 agosto 2014) stabilite nel calendario estivo in quanto Macs è atteso in Russia, per un'altra manifestazione di arte urbana. A San Salvo, Macs imposterà il bozzetto nel pomeriggio di lunedì 4 agosto; e realizzerà l'opera nei giorni 5 e 6 agosto. Per gli interessati a seguire l'evento (considerato che il graffitismo ha come finalità anche il confronto tra artisti e pubblico), l'appuntamento è dunque