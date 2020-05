L'intera comunità di Pollutri piange la scomparsa del giovane motociclista rimasto coinvolto nel terribile scontro avvenuto domenica pomeriggio in contrada Martina. La moto Aprila 600 su cui viaggiava il giovane si è scontrata con la Fiat Seicento guidata da un uomo del posto, nei pressi di un incrocio. L'impatto è stato violento, la moto rimasta pesantemente danneggiata e il suo guidatore sbalzato in aria a diversi metri di distanza prima di ricadere pesantemente al suolo. Ai soccorritori le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento al Santo Spirito di Pescara.

Nell'ospedale pescarese Giuseppe Cicchitti, 22 anni, di Pollutri, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, con le speranze di parenti ed amici aggrappate ad un sottile filo. Oggi, purtroppo, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire, Giuseppe non ce l'ha fatta. È un giorno segnato dal dolore per la sua famiglia, la sua ragazza e tutti i suoi amici. Non sono mancati in queste ore i messaggi attraverso i social network per lasciare un ultimo saluto all'amico la cui esistenza è stata spezzata troppo presto.

Dopo il nullaosta del medico legale il feretro ha fatto ritorno a casa. Domani, 6 agosto, alle 16 nella chiesa di San Salvatore a Pollutri si terranno i funerali.